لاعبو البرازيل تزودوا بالأوكسجين بعد لقاء “ملعب الجحيم” أمام بوليفيا (صور)

عاد منتخب البرازيل بتعادل سلبي أمام بوليفيا في تصفيات كأس العالم في لقاء لم يؤثر على ترتيب التصفيات لكون البرازيل ضمنت التأهل قبل 4 جولات وبوليفيا لا تملك أي حظوظ في التأهل المباشر أو لعب لقاء فاصل.

ويعتبر ملعب هيرناندو سيليس في العاصمة لاباز بمثابة الجحيم لمنتخبات أمريكا الجنوبية لتواجده على علو 4 آلاف متر من سطح الأرض وهو ما يجعل اللاعبين يعانون من نقص الأوكسجين.

وغادر لاعبو منتخب البرازيل اللقاء منهكين بعد المجهود الذي بدلوه في اللقاء واستعانوا بعبوات من الأوكسجين في غرف الملابس للتزود بالأوكسجين والإنعاش بعد التعب.

من جهة أخرى قام لاعب منتخب بوليفيا مارسيلو مارتينز بمشاركة منتخب البرازيل الصورة الجماعية قبل اللقاء وذلك كتذكار خاص لكونه برازيلي الأصل ولعب في منتخبات البرازيل تحت 18 سنة و 20 سنة.

ويحمل مارتينيز البالغ من العمر 30 سنة الجنسيتين البرازيلية والبوليفية ويلعب في صفوف فريق وهان زال الصيني، ولعب لبضع فرق في البرازيلي أبرزها كروزيرو وفلامينغو، كما شارك برفقة منتخبي البرازيل تحت 18 سنة و 20 سنة ما بين 2005 و2006 وتحول للعب لبوليفيا سنة 2007 حيث شارك في 63 لقاءً وسجل 14 هدفا.