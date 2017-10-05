تصفيات كأس العالم.. حارس بوليفيا يرتدي ثوب الإجادة وينتزع نقطة من البرازيل

ارتدى كارلوس لامبي حارس مرمى المنتخب البوليفي لكرة القدم ثوب الإجادة وقاد منتخب بلاده إلى التعادل السلبي مع ضيفه البرازيلي اليوم الخميس في الجولة السابعة عشر قبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2018 .

وتصدى لامبي للعديد من الفرص على مدار الشوطين ليقود فريقه إلى التعادل الذي رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير بجدول التصفيات مقابل 38 نقطة للسامبا البرازيلية في صدارة جدول التصفيات.

والتعادل هو الثاني على التوالي للمنتخب البرازيلي في هذه التصفيات لكنه لم يؤثر على وضع الفريق في هذه التصفيات حيث ضمن الفريق التأهل مبكرا إلى النهائيات قبل بضع جولات فيما خرج المنتخب البوليفي مبكرا أيضا من سباق التأهل للمونديال.