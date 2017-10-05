مدرب الأرجنتين: لهذا السبب لا يمكن أن يلعب ديبالا بجوار ميسي

أكد خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني أن نجم يوفنتوس باولو ديبالا كان محقًا في تصريحه حول صعوبة لعبه برفقة نجم المنتخب وقائده ليونيل ميسي.

ويلعب النجمان في نفس المركز، لكن ميسي يبقى النجم الأول للمنتخب الأرجنتيني، وهو ما يستوجب على المدرب سامباولي البحث على طريقة للاستفادة أكثر من نجم يوفنتوس.

وقال مدرب المنتخب الأرجنتيني قبل مواجهة بيرو الحاسمة: “لا أرى أي شيء سيئ فيما قاله ديبالا”، وأضاف أيضًا أنه سعيد باللعب برفقة ميسي، لكنه فقط لم يجد مكانه في المنتخب .”

وأضاف سامباولي: “يجب علينا أن نشتغل على هذه النقطة، لكن ليس لدينا الوقت حاليًا ويجب التركيز على ما هو أهم.”

وأكد مدرب المنتخب الأرجنتيني أن ميسي يجب أن يلعب بنفس الطريقة التي يقدمها في برشلونة وأضاف: “يحتاج للمساحات ليكون حاسمًا ويخترق دفاع المنافسين.”

وكان ديبالا قد صرح قبل مدة حول دوره في المنتخب الأرجنتيني قائلاً: “ما سأقوله قد يبدو غريبًا، لكني أجد صعوبة في اللعب بجوار ميسي لكوننا نلعب في نفس المركز.”

وأضاف نجم يوفنتوس:” أحاول دائمًا احترام المساحات التي يلعب فيها، وأقدم له الدعم ليكون في وضعية جيدة.”

ويواجه منتخب الأرجنتين لقاءين حاسمين أمام البيرو والإكوادور لحسم تأهله لنهائيات كأس روسيا 2018، حيث يحتل الصف الخامس حاليًا وهو مركز لا يعطيه التأهل مباشرة ويدفعه للمرور من لقاء التصفيات.