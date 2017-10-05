ماذا قال الرئيس الأرجنتيني قبل مباراة بيرو في تصفيات كأس العالم؟

أعرب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري عن ثقته بأن منتخب بلاده الأول لكرة القدم سيحقق الفوز، مساء اليوم الخميس، على بيرو، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال ماكري في تصريحات صحافية بمقر الرئاسة الأرجنتينية “لا كاسا روسادا” بعد اجتماعه برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري غياني إنفانتينو: “إنها مباراة مليئة بالضغوط، ولكن أثق كثيرًا بالمدرب واللاعبين، أثق في أننا سنحقق نتيجة جيدة وأننا سوف نذهب إلى المونديال بروسيا لتقديم أداء جيد”.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره منتخب بيرو، مساء اليوم، على ملعب “بومبونيرا” ضمن منافسات المرحلة قبل الأخيرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات الأمريكية الجنوبية وتحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراتيها المتبقيتين أمام بيرو والإكوادور لتحسم إحدى بطاقات التأهل المباشر للمونديال، بدون الاعتماد على نتائج المنتخبات الأخرى.

وأكد ماكري مساندته لمنتخب الأرجنتين، بقيادة مدربه الوطني خورخي سامباولي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بصحبة نظيريه الباراغواياني هوراسيو كورتيس والأوروغواياني تابري فازكيز، الذي أكد من خلاله عزم الدول الثلاث على التقدم بملف ترشح مشترك لاستضافة مونديال 2030.

وأكد خورخي سامباولي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن فريقه سيخرج لمواجهة بيرو، مفعمًا بروح قتالية عالية.

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأربعاء، على هامش مباراة اليوم: “أتصور أن الأرجنتين ستتمتع بروح قتالية عالية في المباراة، وستسعى إلى إخضاع المنافس، الفريق سيلقي بكل أوراقه ولن تكون لديه مخاوف”.

وأوضح سامباولي أن منتخب بيرو سيلجأ إلى اسلوب مغاير لأسلوب فريقه في مباراة اليوم، حيث سيتحلى بصبر وهدوء أكبر، مشيرًا إلى أن بيرو تبوأت هذا المركز المتقدم في التصفيات بفضل طريقة لعبها التي تعتمد على الجماعية وعدم المخاطرة.

ولكنه رغم ذلك أكد أنه لديه قناعة كبيرة بأن الأرجنتين ستشارك في مونديال روسيا، وأضاف “لا يساورني أي شك”.

وأكد سامباولي أنه لم يتدخل في قرار الاتحاد الأرجنتيني بنقل مباراة اليوم إلى ملعب “بومبونيرا”، معقل بوكا جونيورز، بدلًا من ملعب “مونومينتال”، معقل غريمه ريفر بليت، حيث قال: “مشاكل الفريق لا علاقة لها بالملعب”.

بيد أنه أكد في الوقت نفسه أن اللحظة التي يمر بها فريقه تحتاج إلى وجود الجماهير بالقرب منه لكي يشعر اللاعبون بتأثيرهم بشكل أكبر، وهو ما يوفره ملعب “بومبونيرا” لاقتراب مدرجاته من أرضية الملعب.

ولم يفصح سمباولي عن تشكيلة الأرجنتين في مباراة اليوم، ولكنه أكد أن الشكوك تساوره فيما يخص هوية لاعبي الوسط.

وراهن المدرب الأرجنتيني في تدريبات منتخب بلاده الأخيرة على كل من ايفر بانيغا وليوناردو باريديس في هذا المركز، رغم أنه أشار إلى أنهما لم يسبق لهما اللعب جنبًا إلى جنب، ولكنه إذا ما اختار اللعب بطريقة هجومية يتعين عليه أن يجد طريقة لكي يرتد كلا اللاعبين إلى المراكز الدفاعية عندما يستحوذ المنافس على الكرة.

وفيما يخص قائد الفريق ليونيل ميسي، قال سامباولي أنه سيسعى لوضعه في أقرب مركز من منطقة مرمى المنافس.

واستطرد سامباولي قائلًا: “إنه مؤثر في إنهاء الهجمات في الثلث الأخير من الملعب”.

وأوضح سامباولي في نهاية حديثه أن اللاعب ماورو ايكاردي، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، يعاني من إصابة عضلية، ما يفتح الباب أمام مشاركة المهاجم داريو بينيديتو، لاعب بوكا جونيورز، ضمن التشكيلة الأساسية.