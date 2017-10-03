بوتين: ملاعب كأس العالم 2018 تواجه مشكلة.. تعرّف عليها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن الاستادات التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2018 تسير وفقًا للجدول الزمني في المجمل مع وجود بعض التأخير.

وقال “بوتين” خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الرياضيين وحكام الأقاليم وأبرز الرياضيين لمناقشة الاستعدادات لكأس العالم:”هذه التأخيرات ليست حساسة، وليس هناك ما يدعو للقلق، ولكن -كما كنت أقول دومًا- أصعب شيء هو أن تقوم بالمهام الموكلة إليك في المرحلة الأخيرة”.

وأضاف:”إذا ما شعرنا بالاسترخاء فإننا لن ننجز عملنا على أتم وجه”.

وخففت روسيا من قواعد التأشيرات لجماهير كرة القدم الأجنبية، وضخّت ملايين الدولارات لبناء الاستادات والفنادق وغيرها من أعمال البنى الأساسية، مع سعي الكرملين إلى تحسين صورة روسيا في ظل أسوأ أزمة مع الغرب منذ الحرب الباردة.