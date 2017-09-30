روسيا تُقيم مدرجات خارج أحد ملاعب المونديال (صور)

ستستمتع جماهير كأس العالم بتجربة جديدة على الإطلاق عندما تشاهد المباريات التي ستقام في إيكاترينبرغ في مدرجات من خارج الملعب.

ويملك الملعب الواقع في شرق الأورال مدرجات مؤقتة لاستيعاب تدفق الجماهير في روسيا 2018 ،خاصة أن المدرجات الأساسية تتسع إلى 27 ألف متفرج فقط.

وخضعت أرضية الملعب لأعمال إصلاح بين عامي 2007 و2011 ،ولكن لم تستوف معايير الاتحاد الدولي (الفيفا) لاستضافة مباريات المونديال.

ولكن الآن يملك الملعب 45 ألف مقعد بعد المدرج الإضافي حيث يستخدمه بالفعل فريق الأورال المنافس في الدوري الروسي الممتاز.

ودخل ملعب إيكاترينبرغ أرينا المرحلة الأخيرة من عميلة التجديد ،وتواصل الشركة المعنية بأعمال المناظر الطبيعية عملها، كما بدأت المناطق المغطاة الخاصة بالجمهور تظهر حول محيط الملعب.

وتم تركيب الألياف الصناعية في أرضية الملعب، كما يقترب الانتهاء من أعمال إنارة المنشأة. ويجرى كذلك استكمال عملية ترميم الجوانب القديمة، بينما تتواصل عملية وضع التجهيزات واللافتات.

وتستضيف روسيا المونديال المقبل، والذي يبدأ من الـ14 من يونيو وحتى الـ15 من يوليو.