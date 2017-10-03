الألماني “شايفر” يتولى تدريب نادي استقلال إيران

وافق المدرب الألماني “وينفريد شايفر” 67 عاماً، على تولي مهمة تدريب نادي استقلال طهران أحد أهم أندية الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، خلفاً للمدرب الإيراني الذي قدم استقالته الشهر الماضي “علي رضا منصوريان”.

وذكرت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية، الثلاثاء، أن “المدرب السابق للدوري الألماني وينفريد شايفر، أبلغ الاتحاد الإيراني بموافقته على تولي تدريب نادي استقلال طهران”.

وقال “بيجن طاهري” عضو اللجنة الفنية في نادي استقلال طهران للوكالة إن “العقد المبرم مع المدرب وينفريد شايفر بلغت قيمته 280 ألف دولار”، مضيفاً أن “شايفر كان أقل قيمة من المدربين الذين تم التفاوض معهم لتولي تدريب نادي استقلال طهران”.

وتعرض نادي استقلال طهران إلى هزائم مع بدء الدوري الإيراني لكرة القدم لهذا العام، الأمر الذي دفع المدرب علي رضا منصوريان إلى تقديم استقالته.

وقاد “شايفر” نادي كارلسروه كمدرب إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1993-94 وفاز بكأس الأمم الأفريقية في 2002 مع الكاميرون.

كما حقق بطولة دوري الإمارات مع نادي الأهلي. ثم عمل من 2007 حتى 2009 لنادي العين الإماراتي وفاز معه بكأس اتصالات للمحترفين.

وفي 10 يونيو 2010 وقع عقدا مدته عامين مع نادي باكو، ولكن تم انهاء هذا العقد في 18 يناير 2011، ليعين في يونيو 2011 كمدير فني لمنتخب تايلاند لثلاث سنوات.

وبدأ وينفرد شايفر مشواره الرياضي مع فريق مدينته TuS Mayen وبقي حتى سن الثامنة عشرة من عمره مع هذا الفريق، ثم انتقل في العام 1968 إلى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ وحصل خلال تواجده مع هذا الفريق على لقب بطل بوندسليغا (الدوري الألماني لكرة القدم)، ثم انضم في العام ذاته إلى فريق آفنباخ.

وفي العام 2015 قام بتدريب منتخب جامايكا لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا 2015 التي اقيمت في تشيلي.