شاهد.. كارلو أنشيلوتي بالقبعة اليهودية في القدس (صور)

ظهر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الثلاثاء، في القدس وهو يرتدي القبعة اليهودية.

وتولى أنشيلوتي تدريب مجموعة من الأطفال في مدينة القدس، أمس الإثنين، في إطار مشروع يهدف إلى إحلال السلام من خلال رياضة كرة القدم.

لكن المدرب المقال قبل أيام قليلة من تدريب بايرن ميونخ الألماني ظهر عند حائط البراق مرتديًا القبعة اليهودية، في مشهد مستفز لمشاعر المسلمين.

وقاد المدرب الإيطالي (58 عامًا) التدريبات التي تأتي في إطار مشروع “ساعد من أجل السلام”، وهي مبادرة تجمع بين مجموعة من الأطفال ينتمون إلى الديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وأقال بايرن ميونخ أنشيلوتي، الخميس الماضي، بعد 12 شهرًا على توليه تدريب الفريق.