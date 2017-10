إلغاء مباراة أميان وليل بالدوري الفرنسي بعد تعرض 3 أشخاص لإصابات خطيرة (فيديو)

قال مراقب مباراة أميان ضد ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إنها ألغيت بعد انهيار حواجز بالملعب وتعرض ثلاثة أشخاص لإصابات خطيرة.

وقال المراقب نويل مانينو: “في ضوء ما حدث وبعد إصابة نحو 20 شخصًا من بينهم ثلاثة بإصابات خطيرة قررنا عدم استئناف المباراة”.

وأضاف أن حواجز السلامة انهارت في مدرجات الفريق الزائر.

وتقدم ليل بهدف بعد مرور 15 دقيقة.

