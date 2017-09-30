نيمار يعانق كافاني ويقود باريس سان جيرمان لاكتساح بوردو منفردًا بترتيب الدوري الفرنسي

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني ممارسة هوايتهما في هز الشباك، وتعانق اللاعبان أمام الجماهير في المدرجات وقادا فريقهما للفوز الكاسح 6 / 2 على بوردو، اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

وأكد سان جيرمان مجددًا إصراره على استعادة لقب المسابقة، حيث استأنف انتصاراته في المسابقة بعد التعادل مع مونبلييه في الجولة الماضية وحقق الانتصار السابع له مقابل تعادل واحد في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

أهداف مباراة || باريس سان جيرمان 6-2 بورودو || أهداف مباراة || باريس سان جيرمان 6-2 بورودو || الدوري الفرنسي ||باريس سان جيرمان يدك بوردو بـ6 أهداف وينهى أزمة كافانى ونيمار ⚽???????? Posted by SPEED GOALS HD on Saturday, September 30, 2017

وعزز سان جيرمان انطلاقته وانفرد بصدارة جدول المسابقة رافعًا رصيده إلى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام موناكو حامل لقب المسابقة وصاحب المركز الثاني.

في المقابل، مني بوردو بالهزيمة الأولى له في المسابقة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وحسم سان جيرمان المباراة تمامًا في شوطها الأول حيث أنهاه لصالحه 5 / 1.

وجاءت أهداف سان جيرمان عن طريق نيمار في الدقيقتين الخامسة و40 من ضربة جزاء وكافاني وتوماس مونييه والألماني جوليان دراكسلر وكيليان مبابي في الدقائق 12 و21 و45 و58، في حين سجل يونس سانخاري ومالكولم دي أوليفيرا هدفي بوردو في الدقيقتين 31 و90 من ضربة جزاء.