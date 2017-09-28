نيمار وألفيس يتشحان بالسواد بعد اكتساح بايرن ميونخ (صور)

احتفل النجم البرازيلي نيمار ومواطنه داني ألفيس بالانتصار الكاسح على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا بحضور عرض أوليفير روستينغ للأزياء لمجموعة (ربيع وصيف2018) ضمن أسبوع باريس للأزياء.

وسجل نجما برشلونة السابقان هدفين من ثلاثية الفريق الباريسي بينما تكفل إدينسون كافاني بالهدف الثالث الذي وضع الفرنسي في صدارة مجموعته بست نقاط من مباراتين.

وعقب أقل من 24 ساعة أعلن بايرن ميونخ إقالة مدربه كارلو أنشيلوتي الذي قاد الفريق الموسم الماضي للفوز بالدوري المحلي وبلوغ دور الثمانية لدوري الأبطال قبل أن يودع البطولة لاحقا أمام ريال مدريد البطل.

وحضر نيمار وألفيس عرض الأزياء والتقطت عدسات المصورين عدة صور لهما إلى جانب مصمم الأزياء روستينغ يوم الخميس.

وظهر نجما باريس سان جيرمان في كامل أناقتهما أمام الكاميرات بملابس سوداء بينما ارتدى ألفيس قميصا أبيض ونظارات شمسية.

وبدا خلال المباراة أن الخلاف الذي وقع بين نيمار وكافاني قد انتهى حيث هنأ كل منهما الآخر على هدفه في مرمى النادي البافاري.

وسيستأنف النادي الباريسي مسيرته نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي عندما يلتقي مع بوردو يوم السبت على ملعب بارك دي برينس قبل فترة التوقف الدولية.