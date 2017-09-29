الأندية الألمانية مهددة بفقدان مقعد في دوري أبطال أوروبا

يوزع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاعد المنافسات الأوروبية بناءً على تصنيفه الذي يضعه على مدى 5 مواسم، وهو ما يعطي للدوريات الثلاثة الأولى امتياز المشاركة بـ 4 فرق في دوري أبطال أوروبا، 3 منها تبلغ مباشرة دوري المجموعات.

وألغيت مع بداية الموسم الحالي نقاط موسم 2012/2013، وهو الموسم الذي شهد بلوغ فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيعوضهما في التصنيف نقاط الموسم الحالي.

واستعاد الدوري الإنجليزي المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على حساب ألمانيا، التي تراجعت بعد جولتين من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلف إيطاليا التي صعدت للمركز الثالث.

وفي الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خسرت الفرق الألمانية الستة المشاركة ولم تحقق أي نقطة، بينما حققت فرق إيطاليا الستة 5 انتصارات وتعادلًا، وهو ما يزيد من الضغوط على كرة القدم الألمانية.

وخسرت فرق بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وكولن وهيرتا برلين وهوفنهايم في الدوري الأوروبي، محققةً صفر نقطة في الجولة الثانية، وهو إنجاز سيئ لم يتكرر منذ 1981، حيث خسرت الفرق الألمانية أيضًا المشاركة في الكؤوس الأوروبية الثلاث.

في المقابل، حققت فرق يوفنتوس وروما ونابولي الفوز في دوري أبطال أوروبا، ولاتسيو وميلان الفوز وأتلانتا التعادل في الدوري الأوروبي، وهي نتائج قد تمنح الدوري الإيطالي مقعدًا رابعًا في دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، بينما سيفقد الدوري الألماني مقعدًا ويكتفي بتأهل 3 فرق للمسابقة الأوروبية الأهم.