رئيس بايرن ميونخ: لم يكن لدينا خيار سوى إقالة أنشيلوتي

شدّد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، على أن النادي البافاري لم يكن لديه خيار آخر سوى إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين العديد من العناصر الأساسية في الفريق.

وصرح هونيس لمحطة (إف إف أتش) الإذاعية، التي تبث من مدينة زيجين وسط ألمانيا قائلًا: “لا يمكنك كمدرب أن تكون في خصومة مع معظم نجوم الفريق البارزين”.

وأضاف هونيس :”تعلمت مقولة في حياتي، بأن العدو عندما يتواجد في سريرك هو الأكثر خطورة، وهذا ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار”.

وقرّر بايرن إقالة أنشيلوتي اليوم، في اليوم التالي لخسارة الفريق المدوية صفر / 3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت المباراة إبقاء أنشيلوتي على عدد من عناصر الفريق الأساسية على مقاعد البدلاء.