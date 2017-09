تعرّف على أول تعليق من أنشيلوتي عقب إقالته من تدريب بايرن ميونخ

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنه تشرف بتدريب نادي بايرن ميونخ، في أول تعليق له عقب إقالته من تدريب الفريق البافاري.

وقررت إدارة نادي بايرن ميونخ إقالة أنشيلوتي يوم الخميس، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي، خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: “لقد كان شرفًا كبيرًا أن أكون جزءًا من تاريخ بايرن ميونيخ، أود أن أشكر النادي واللاعبين والجماهير الرائعة “.

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it’s amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧