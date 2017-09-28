دبلن تستضيف قرعة يورو 2020

المصدر: د -ب-أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020) ستجرى في دبلن العام المقبل.

وتشارك جميع الاتحادات الـ55 الأعضاء باليويفا في القرعة يوم الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2018 حيث ستقام مباريات التصفيات بين شهري آذار/مارس وتشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وسيتم تقسيم المنتخبات على عشر مجموعات إذ تضم كل مجموعة خمس أو ست فرق، مع تأهل 20 منتخبًا للبطولة بشكل مباشر.

وسيتم تحديد هوية الفرق المشاركة في الدور الفاصل المؤهل ليورو 2020 من خلال النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم.

وستقام مباريات البطولة في أكثر من 13 دولة أوروبية، فيما يستضيف ملعب ويمبلي العريق بلندن مباراتي الدور قبل النهائي وكذلك المباراة النهائية للمسابقة.

وبجانب أيرلندا التي تستضيف ثلاث مباريات بدور المجموعات ليورو 2020 وواحدة في الأدوار الاقصائية في دبلن، ترشحت هولندا وأذربيجان وإسبانيا وبلجيكا ورومانيا والدنمارك وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وروسا لاستضافة مباريات البطولة.