هل يقبل الفيفا بهذه التغييرات المثيرة على قوانين كرة القدم؟

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، إن الاتحاد الدولي للعبة، سيتقدم بعدة اقتراحات لتعديل قوانين كرة القدم، للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برئاسة غياني إنفانتبنو.

بحسب ذا صن فإن المجلس الدولي للعبة اقترح تقليص موعد مباراة كرة القدم إلى ساعة على شوطين، بدلا من ساعة ونصف الساعة.

وأشارت التقارير إلى أن المجلس الدولي -أيضا- يرغب في عدة تعديلات أخرى مثل مكان تسديد ضربة المرمى، وخروج اللاعب الذي يفشل في التسجيل من ركلة جزاء، بخلاف قوانين لمسات اليد.

وتحدثت التقارير عن إمكانية قبول الفيفا بهذه التعديلات المثيرة التي قد تغير من وجه لعبة كرة القدم تماما.