قلعة بايرن ميونخ تهتز.. الرئيس يحذر من عواقب الخسارة الكبيرة أمام باريس سان جيرمان

حذر كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني فريقه من “العواقب” في أعقاب الهزيمة الكبيرة التي مني بها الفريق على يد باريس سان جيرمان الفرنسي صفر/3 مساء الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يتطرق رومينيغه إلى مزيد من التفاصيل بشأن ما تعنيه تصريحاته.

وسجل المهاجم البرازيلي الدولي، نيمار دا سيلفا، هدفا وصنع آخر ليقود باريس سان جيرمان إلى تأكيد بدايته القوية في رحلة البحث عن اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير 3 / صفر على بايرن ميونخ الألماني.

وباغت سان جيرمان ضيفه البافاري بهدف مبكر للغاية سجله البرازيلي داني ألفيش في الدقيقة الثانية، إثر تمريرة من مواطنه نيمار دا سيلفا ليفتح الطريق أمام الفوز الثمين للفريق.

وأضاف الأوروغوياني إدينسون كافاني الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 31، ليحسم الفريق الباريسي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض 2 / صفر.

وفي الشوط الثاني ، أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في التاريخ، عن عودته بقوة بعد التعافي من الإصابة وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63 .

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين لينفرد بصدارة المجموعة ،فيما تجمد رصيد بايرن عند ثلاث نقاط ولكنه ظل في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام سلتيك.

وقال رومينيغه “أعتقد أنها هزيمة مريرة للغاية ونحتاج للحديث بشأنها، ونحللها، وينبغي أن تكون هناك عواقب واضحة”.

وجاءت تصريحات رومينيغه في أعقاب تعرض بايرن لأسوأ هزيمة له خلال 21 عاما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف “أعتقد أن ما شاهدناه اليوم لم يكن بايرن ميونخ، من المهم أن نعود إلى المسار بعد هذه المباراة وأن نقدم أنفسنا من جديد كبايرن ميونخ”.

وتابع “وبعدها علينا أن نظهر أننا الفريق الذي نال الإعجاب على المستويين الأوروبي والمحلي في السنوات الأخيرة، علينا أن نعود إلى هذا المستوى مجددا”.

ولم يتوسع رومينيجه في الحديث عن “العواقب” ولكن الوضع قد يصبح خطيرًا بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي بعد البداية المهتزة لبايرن في الموسم الحالي مقارنة بالسنوات الماضية.

وفضل أنشيلوتي إراحة العديد من نجوم فريقه خلال المباراة ومن بينهم الجناحان الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري بجانب المدافع الدولي ماتس هوميلز.

وتحدث القائد توماس مولر بعد المباراة دون أن يوجه انتقادًا مباشرة لأنشيلوتي.

وقال مولر “المدرب يتخذ قراراته ويوضح خطته، الفريق فقط يحاول تنفيذها بقدر استطاعته”.

ويتحتم على بايرن أن يظهر رد الفعل من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه هيرتا برلين يوم الأحد المقبل في محاولة لرفع بعض الضغوط التي وقعت جراء الهزيمة المفاجئة على ملعب سان جيرمان.

وقال روبن “علينا أن نظهر رد الفعل، علينا أن نفوز، الأمر بهذه البساطة، هذه هي آخر مباراة قبل عطلة المباريات الدولية ونحن نتأخر بالفعل بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند في صدارة البوندسليجا”.