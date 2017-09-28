ماذا فعل نيمار وكافاني لإظهار انتهاء خلافاتهما؟ (صور)

يبدو أن الهدوء قد عاد للعلاقة بين نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار والهداف الأوروغوياني إيدنسون كافاني ، خلال لقاء بايرن ميونخ ،والذي انتهى باريسيًا 3-0 ؛ليتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجمان هدفًا لكل منهما فيما تكفل البرازيلي داني ألفيس بالهدف الثاني ،وتميزت العلاقة بين النجمين خلال اللقاء بالتفاهم والهدوء ولم تحصل بينهما أي خلافات.

وأصر اللاعبان على إظهار تحسن العلاقة ،حيث حاول النجم البرازيلي نيمار منح تمريرة حاسمة لكافاني في الدقيقة الـ37 ،ورد المهاجم الأوروغوياني الدين للبرازيلي في الدقيقة الـ50.

كما سمح كافاني لنيمار بتسديد ضربتي خطأ في الدقيقتين الـ60 والـ61 ،وتكفل هو بواحدة في الدقيقة الـ80 ، وكان النجم البرازيلي أكثر تسديدًا لضربات الأخطاء خلال اللقاء.

وتعانق اللاعبان خلال تسجيلهما الهدفين في إشارة لنهاية الحرب الباردة ،التي عرفتها الأيام الأخيرة بعد حكاية ضربة خطأ وضربة جزاء أمام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.

وتمكنت إدارة الفريق الباريسي والطاقم التقني من احتواء الموقف وتكثيف جهود الفريق بهدف الفوز بالألقاب وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.