ماذا فعل مهاجم لايبزيغ للتغلب على صخب جماهير بشكتاش؟ (فيديو)

اضطر مهاجم لايبزيغ الألماني، تيمو فيرنر، لوضع قطن في أذنه بعد نصف ساعة من انطلاق مباراة فريقه أمام بشكتاش التركي في دوري أبطال أوروبا، بسبب ضجيج الجماهير.

ولم يتحمل فيرنر الأجواء العدائية والمشحونة في تركيا والصخب الجماهيري المستمر ؛فوضع أصابعه في أذنيه لتجنب الضوضاء ،قبل أن يضع سدادات الأذن كذلك ؛حتى يبتعد تمامًا عن الضجيج.

لكن المشكلة استمرت حتى تم استبداله في الدقيقة الـ31 من المباراة التي خسرها فريقه بهدفين مقابل لا شيء ،ضمن الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة.

timo werner vs tiner pic.twitter.com/d8V4WazahP — bilalJK (@koyicinden) September 26, 2017

وقال المهاجم البالغ عمره “21 عامًا”: “لم أشاهد أبدا مثل هذه الأجواء في حياتي، لم أتمكن من التركيز طوال المباراة، سألت عن سماعة رأس ،لكن لم يساعد ذلك وما زلت لا أشعر بأني بحالة جيدة”.

وتشير التقارير إلى أن فيرنر يعاني من “مشاكل في الدورة الدموية”، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالة من الدوار وعدم التركيز.

ومنح هدفان في الشوط الأول من رايان بابل وأندرسون تاليسكا الفوز للفريق التركي على ضيفه لايبزيغ ؛ليواصل بطل تركيا انتصاراته بالمجموعة السابعة.