دوري أبطال أوروبا.. ياسين براهيمي يراوغ مدافع موناكو بطريقة “مهينة” (فيديو)

تألق الجزائري ياسين براهيمي مع فريقه بورتو البرتغالي، أمام موناكو خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين.

وراوغ براهيمي مدافع موناكو بطريقة وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”المهينة”، بعد أن سقط على الأرض، عقب حركة مهارية من اللاعب الجزائري.

وسجل هدفي بورتو كل من فانسون أبو بكر في الدقيقة 31 و69 وميجيل لايون في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، حصد بورتو أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم ، واحتل المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد موناكو عند نقطة واحدة في المركز الأخير.