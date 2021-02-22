مباراة النصر والشارقة.. شاهد احتفال سيباستيان تيغالي مع أسرته عبر شاشة الجمهور (فيديو)

احتفل المهاجم الأرجنتيني سيباستيان تيغالي لاعب النصر بهدفه الرائع في مرمى الشارقة، في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مع عائلته عبر شاشة الجمهور، التي وفرها الاتحاد الإماراتي.

وسدد تيغالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88، في فوز النصر 3/0 على الشارقة، ليتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

وبعد هدفه عُرضت عبر شاشة الجمهور عائلة تيغالي التي كانت تشاهد المباراة عبر شاشات التلفاز، واحتفت بالهدف الذي جاء في عيد ميلاد اللاعب، الذي أتم 36 عاما، والذي يحمل الجنسية الإماراتية.

وجاء هدف تيغالي بعد صيام عن التسجيل في 11 مباراة.

وسجل النصر هدفين في الشوط الأول حملا توقيع أنطونيو كارفالهو ومهدي عبيد في الدقيقتين 37 و41.

وسيلعب النصر في المباراة النهائية مع شباب الأهلي دبي، الذي تجاوز عقبة بني ياس بنتيجة 1/0 سجله جيسوس إيغور دا كروز.

وسبق أن حقق النصر 4 ألقاب في كأس رئيس الدولة آخرها موسم 2014/2015، في حين حقق شباب الأهلي دبي اللقب 9 مرات.