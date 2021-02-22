رياضة

شباب الأهلي دبي يلدغ بني ياس ويتأهل...
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شباب الأهلي دبي يلدغ بني ياس ويتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة (فيديو)

شباب الأهلي دبي سيلعب المباراة النهائية مع المتأهل من مباراة الشارقة والنصر اللذين يلتقيان في وقت لاحق في نصف النهائي الثاني.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تأهل شباب الأهلي دبي إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، بعد تغلبه 1/0 على منافسه بني ياس، في نصف النهائي، اليوم الإثنين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الشوط الثاني مثيرا حيث شهد طرد جواو فيكتور ودانيال أيسايلا من جانب بني ياس في الدقيقة 56.

واستغل شباب الأهلي دبي النقص العددي لمنافسه وتقدم بهدف وقعه جيسوس إيغور دا كروز في الدقيقة 74، من ضربة رأسية، بعد ركلة ثابتة لعبها فيدريكو كارتابيا.

وسيلعب شباب الأهلي دبي المباراة النهائية مع المتأهل من مباراة الشارقة والنصر، اللذين يلتقيان في وقت لاحق في نصف النهائي الثاني.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي دبي هو البطل التاريخي لبطولة كأس رئيس الدولة، وفي جعبته 9 ألقاب آخرها موسم 2018/2019.

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