شباب الأهلي دبي يلدغ بني ياس ويتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة (فيديو)

تأهل شباب الأهلي دبي إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة، بعد تغلبه 1/0 على منافسه بني ياس، في نصف النهائي، اليوم الإثنين.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وكان الشوط الثاني مثيرا حيث شهد طرد جواو فيكتور ودانيال أيسايلا من جانب بني ياس في الدقيقة 56.
واستغل شباب الأهلي دبي النقص العددي لمنافسه وتقدم بهدف وقعه جيسوس إيغور دا كروز في الدقيقة 74، من ضربة رأسية، بعد ركلة ثابتة لعبها فيدريكو كارتابيا.
”هدف #شباب_الأهلي صحيح ولا يوجد تسلل“
فريد علي – محلل تحكيمي#بني_ياس_شباب_الأهلي#كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/cn23BIyobT
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 22, 2021
وسيلعب شباب الأهلي دبي المباراة النهائية مع المتأهل من مباراة الشارقة والنصر، اللذين يلتقيان في وقت لاحق في نصف النهائي الثاني.
وتجدر الإشارة إلى أن شباب الأهلي دبي هو البطل التاريخي لبطولة كأس رئيس الدولة، وفي جعبته 9 ألقاب آخرها موسم 2018/2019.