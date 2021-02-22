مباراة بني ياس ضد شباب الأهلي دبي.. الحكم يطرد جواو فيكتور ودانيال أيسايلا خلال دقيقة (فيديو)

اشتعلت مباراة بني ياس مع شباب الأهلي دبي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، اليوم الإثنين.

وبعد شوط أول سلبي انتقلت المباراة إلى قمة الإثارة؛ بعدما طرد الحكم اللاعب جواو فيكتور لاعب بني ياس ودانيال أيسايلا في الدقيقة 56.

وفقد جواو فيكتور الكرة أمام فيدريكو كارتابيا، لتضرب يد الأول وجه الثاني، ليقرر الحكم طرد فيكتور بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأثار طرد فيكتور غضب الروماني أيسايلا مدرب بني ياس، إذ لم يتردد في إظهار غضبه تجاه الحكم؛ ليقرر طرده هو الآخر.

وفي الدقيقة 89 طرد الحكم اللاعب خميس الحمادي؛ بعد تدخل قوي على كارتابيا.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص المتاحة، لينتهي الشوط الأول على التعادل السلبي، وتقدم جيسوس إيغور دا كروز بالهدف الأول لشباب الأهلي دبي، في الدقيقة 74 من ضربة رأسية.

يشار إلى أن بني ياس أطاح بشباب الأهلي دبي من ربع نهائي كأس رئيس الدولة في النسخة الماضية، قبل أن يتم إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وسبق أن حقق شباب الأهلي دبي لقب البطولة 9 مرات، وهو البطل التاريخي للمسابقة، في حين حقق بني ياس لقب البطولة مرة وحيدة، وكان ذلك عام 1992.

وفي وقت لاحق يلعب الشارقة مع النصر في نصف النهائي الثاني.

”طرد صحيح للاعب #بني_ياس جواو فيكتور بعد حصوله على الإنذار الثاني للتهور“

فريد علي – محلل تحكيمي#بني_ياس_شباب_الأهلي#كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/R55j7GBO9x — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 22, 2021