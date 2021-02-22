كأس رئيس الدولة.. كل ما تريد معرفته عن مباراتي بني ياس ضد شباب الأهلي.. والشارقة أمام النصر

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، إلى بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي لمتابعة منافسات نصف النهائي التي تقام بمواجهتين ناريتين، الأولى تجمع بين بني ياس وشباب الأهلي دبي، ثم يلعب الشارقة ضد النصر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة بني ياس وشباب الأهلي دبي في الساعة الخامسة والنصف، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت الإمارات على ملعب الشارقة.

بينما تقام مباراة الشارقة ضد النصر في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب راشد، معقل شباب الأهلي دبي.

وتذاع مباراة بني ياس ضد شباب الأهلي دبي عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد العبيدلي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

فيما تذاع مباراة الشارقة ضد النصر عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

مشوار البطولة

تأهل بني ياس إلى نصف النهائي بعدما تخطى عقبة العروبة بنتيجة 2-0 في دور الـ16 ثم فاز على الوصل بهدف نظيف، بينما صعد شباب الأهلي دبي بتغلبه على حتا بنتيجة 3-0 في دور الـ16، وتخطى الإمارات بثنائية نظيفة في ربع النهائي.

في المقابل، صعد الشارقة بعد أن فاز على خورفكان بنتيجة 2-0 في دور الـ16 ثم تغلب على الظفرة برباعية دون رد في ربع النهائي، كما صعد النصر بعدما تجاوز الوحدة بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في دور الـ16 ثم تخطى عقبة عجمان بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

ويعد شباب الأهلي دبي الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 مرات آخرها في الموسم الماضي ويليه الشارقة برصيد 8 مرات آخرها موسم 2002 – 2003، كما فاز النصر باللقب 4 مرات آخرها موسم 2014 – 2015 وفاز بني ياس باللقب مرة وحيدة موسم 1991-1992.

بني ياس ضد شباب الأهلي دبي

لن تكون هذه المواجهة سهلة بالنسبة لفريق شباب الأهلي دبي، خاصة أن بني ياس أقصى الفرسان من ربع نهائي نفس البطولة في الموسم الماضي بهدف ريتشارد ألميدا، كما أن لقاءات الفريقين تتسم بالندية، ففي الدوري نجح بني ياس في فرض التعادل بلقاء الدور الأول هذا الموسم.

ويتطلع شباب الأهلي، بطل السوبر، للمنافسة بقوة على لقب كأس رئيس الدولة بعد صعوده لنصف نهائي كأس الخليج العربي، خاصة أن المنافسة تبدو صعبة على لقب الدوري مع تراجع الفريق للمركز الثامن.

ويعول مهدي علي، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، على عوامل خبرة لاعبيه من أجل مواجهة ضغط المباريات، وهو ما أكده في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مشيراً إلى أن مواجهات الأدوار الإقصائية تتطلب أقصى درجات التركيز لأنه لا وقت للتعويض فالفائز سيصعد للمرحلة القادمة والخاسر سيودع البطولة.

ويفتقد شباب الأهلي دبي لاعب الوسط الأوزبكي عزيز جانييف للإصابة، ويعتمد الفريق على تشكيلة مهدي علي التي تضم الحارس المخضرم ماجد ناصر وأمامه رباعي خط الدفاع محمد مرزوق وحمدان الكمالي ومحمد مرزوق ووليد عباس، ويملك هذا الرباعي خبرات طويلة، ولكن تقدم السن يبقى عقبة أمام حيوية الخط الخلفي للفريق.

🏆يوم المباراة 🏆 شباب الأهلي 🆚 بني ياس

🏟️ استاد الشارقة

⏱ 5:30 مساءً 🇦🇪

🏆 الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة #كأس_رئيس_الدولة#شباب_الأهلي ❤️💚 pic.twitter.com/fXW46ZLstT — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 22, 2021

ويقود خط الوسط عبدالله النقبي وبجواره ماجد حسن ويميناً الجناح الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ويساراً الجناح الأوزبكي غالوليد مشاريبوف مع دور صانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو، وفي الهجوم القناص البرازيلي إيغور خيسوس، الذي سجل 11 هدفاً للفريق بكل البطولات وصنع 9 أهداف لزملائه.

ويحلم بني ياس مع مدربه الروماني دانيال إيسايلا بالتأهل لنهائي البطولة واستكمال موسمه المميز بعدما تقدم الفريق للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يبحث عن التأهل للدور النهائي، والمباراة لن تكون سهلة بسبب طموح الفريقين، كما أن بني ياس سيعاني بدنياً بعد أن لعب مواجهة قوية ضد الجزيرة بالدوري وتعادلا بنتيجة 3-3.

ويعتمد بني ياس على تشكيلته التي تضم الحارس فهد الظنحاني وأمامه رباعي خط الدفاع خالد الهاشمي والصربي ساشا إيفكوفيتش ويميناً خميس صالح والبرازيلي الصاعد جواو فيكتور يساراً.

ويقود خط الوسط المخضرم فواز عوانة وبجواره الأرجنتيني غاستون سواريز ومواطنه صانع الألعاب نيكولاس خيمينيز وفي الهجوم سهيل النوبي وسلطان الشامسي والقناص البرازيلي جواو بيدرو، الذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم للفريق بكل البطولات.

وقال أحمد عبدالحليم، مدرب العين الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن شباب الأهلي مع وجود المدرب الوطني مهدي علي يلعب بشكل أكثر حماساً ولديه مقومات المنافسة رغم أن الفريق بدنياً يعاني مع تقدم أعمار لاعبيه.

وأوضح أن بني ياس هو الحصان الأسود لهذا الموسم ويقدم كرة سريعة وهجومية والمباراة ستكون قوية بين الفريقين خاصة أن لديهما هجوما مميزا.

الشارقة ضد النصر

يدور صراع شرس بين الشارقة والنصر على تذكرة نهائي البطولة، فالنصر يسعى للتأهل للنهائي وإيقاف تفوق الشارقة عليه في آخر 3 مباريات جمعتهما.

وراهن المدرب عبدالعزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، على قدرات لاعبيه للفوز على النصر والتأهل للمباراة النهائية، مؤكداً أن فريقه يسعى للخروج من سلسلة النتائج المهزوزة وعبور عقبة الشارقة.

ويعاني الشارقة بعض الغيابات المهمة مثل خالد الظنحاني ومحمد عبدالباسط ومحمد خلفان وسالم صالح والظهير البرازيلي ماركوس ميلوني، ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الله غانم وعلي الظنحاني وشاهين عبد الرحمن وماجد سرور.

ويقود خط الوسط سيف راشد وبجواره الأوزبكي أوتابيك شوكوروف والبرازيلي لوان بيريرا ويقود الهجوم الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز وكايو لوكاس وإيجور كورنادو، وهذا الثلاثي سجل هذا الموسم 27 هدفاً.

⛳️ | يـــوم المبـــاراة ▫️الشارقـة Vs النصــر

▫️الساعـة 8:30 مساءً

▫️استـاد راشــد، دبـي

▫️نصف نهائي #كأس_رئيس_الدولة 💬 ما هي توقعاتكم ؟ #نادي_الشارقة pic.twitter.com/7rFndJQ40n — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) February 22, 2021

ويعتمد النصر على خبرات مدربه الأرجنتيني رامون دياز، الذي أكد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الفريق لديه قدرات جيدة وسيقاتل للتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة موضحاً أن الشارقة فريق قوي ومنظم.

وتضم تشكيلة النصر المتوقعة، الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي خط الدفاع محمد فوزي ومحمود خميس ومحمد عايض والبرازيلي ليما، بينما يقود خط الوسط طارق أحمد وأمامه الرباعي البرتغالي توزي والجزائري مهدي عبيد ويميناً ضياء سبع ويساراً لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز وفي الهجوم الأرجنتيني سباستيان تيغالي.

وقال أحمد عبدالحليم عن هذه المباراة، إنها مواجهة خارج التوقعات خاصة أن الشارقة لا يمر بأفضل لحظاته كما أن النصر لديه مدرب قدير بقيمة رامون دياز.

وأكد عبدالحليم أن الثنائي تيغالي وإيغور هما الأخطر في صفوف الفريقين وسيكون لهما دور كبير في حسم حسابات اللعبة.