شباب الأهلي ينافس الفيصلي السعودي على داني بلوم جناح بوخوم

يحظى الألماني داني بلوم، الجناح الأيسر لبوخوم المنافس في الدرجة الثانية بالدوري الألماني، باهتمام شباب الأهلي دبي والفيصلي السعودي، فضلا عن أولسان هيونداي من كوريا الجنوبية.

وقالت صحيفة ”فوسبال تراسفير“ الألمانية إن بلوم، البالغ من العمر 29 عاما، يحظى باهتمام العديد من الأندية المحلية والعالمية رغم أنه يتبقى عام في عقده مع بوخوم.

وينتهي عقد بلوم مع بوخوم في يونيو/حزيران 2021 وقد سجل قبل فترة التوقف الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 9 أهداف وصنع 11 في 25 مباراة.

لكنه تعرض لإصابة في ربلة الساق أحبطته في الأشهر الأخيرة وأجبرته على الابتعاد عن باقي الموسم الذي أنهاه بوخوم في المركز الثامن.

وسيرحب بوخوم ببيع اللاعب قبل عام على نهاية عقده حتى لا يرحل مجانا لكنه لن يوافق على رحيله بأقل من 1.5 مليون يورو.

وألغت رابطة المحترفين الإماراتية الدوري المحلي هذا الموسم ليبدي شباب الأهلي اعتراضه ويتقدم بشكوى نظرا لأنه كان متصدرا البطولة قبل توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي المقابل سيتم استئناف الدوري السعودي الشهر المقبل حيث يحتل الفيصلي المركز الخامس قبل 8 جولات على النهاية.