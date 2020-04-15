البرازيلي كينو يحسم الجدل حول رحيله للأهلي المصري (فيديو)

حسم البرازيلي ماركوس كينو نجم فريق الجزيرة الإماراتي، الجدل حول مسألة رحيله للنادي الأهلي المصري في الموسم المقبل.

ويلعب كينو معاراً للجزيرة لنهاية الموسم الحالي وسيعود إلى فريقه الأصلي بيراميدز، وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالنادي الأهلي في الفترة الماضية.

وقال كينو في ظهور تلفزيوني عبر قناة (أون تايم سبورتس2) إنه لم يحصل على أي عروض للرحيل للأهلي في الموسم المقبل أو في أوقات سابقة، موضحاً أن قرار رحيله لأي فريق في يد ناديه بيراميدز.

واعترف النجم البرازيلي بأنه يفضل الرحيل للأهلي حال تلقيه عرضين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الموسم الجديد، مؤكداً أنه لم يقصد تشجيع الأهلي في لقاء السوبر المصري ضد الزمالك وكان الأمر على سبيل الدعابة.

وتحدث كينو عن كواليس تجربته مع نادي بيراميدز، مؤكداً أنه اختار الرحيل للدوري المصري لأنه يعشق التحديات وخاصة أن مستوى البطولة لا يقل عن الدوري البرازيلي فنياً ولكنه بدنياً أقوى خاصة في الالتحامات البدنية.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك فريقان كبيران ولهما قدرات مميزة، موضحاً أن الأهلي فريق رائع ومليء بالنجوم الكبار وقدم أمامه أفضل مبارياته مع بيراميدز، كما أن الزمالك لديه أسلوب تكتيكي رائع ويجيد إحراز الأهداف.

ويرى كينو أن عبدالله السعيد قائد بيراميدز أفضل لاعب في الدوري المصري وساعد الفريق في الموسم الماضي بأهدافه المميزة وتسديداته الرائعة وأيضاً صناعته للأهداف كما أشاد بالمدافع علي جبر موضحاً أنه لاعب من الصعب مراوغته.

وأكد النجم البرازيلي أن كثرة تغيير المدربين أثرت على مستواه بصورة كبيرة خاصة أن لكل مدرب له طريقة لعبه وأسلوبه التكتيكي، كما أشاد كينو باللاعب أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي موضحاً أنه صفقة سوبر لفريق بيراميدز في الموسم الجديد.

وأوضح أن تجربته مع الجزيرة الإماراتي تأثرت بتعرضه لإصابات طويلة ولكنه انسجم سريعاً مع الفريق كما أن الجزيرة لديه لاعبين مميزين والدوري الإماراتي قوي وحافل بالندية ولكن أكثر ما يزعجه ارتفاع درجات الحرارة في الإمارات والرطوبة العالية.