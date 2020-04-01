حقيقة إلغاء الدوري الإماراتي

نفى اتحاد الكرة الإماراتي ما تردد عبر وسائل إعلام مختلفة حول صدور قرار بإلغاء دوري الخليج العربي ”الدوري الإماراتي“ هذا الموسم.

وقالت صحيفة الاتحاد: ”اتحاد الكرة ينفي صدور قرار بإلغاء دوري الخليج العربي ويؤكد على استمرار التشاور مع الجهات المعنية مع تمديد التأجيل لحين اتخاذ القرار النهائي رسميا“.

وتابعت: ”تكليف عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين برئاسة فريق العمل الذي شكله اتحاد الكرة لبحث المستجدات الخاصة بالمسابقات والظروف الراهنة ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد، ويتولى فريق العمل المختص تنسيق الأمور المشتركة بين الرابطة والاتحاد“.

كان الإعلامي الرياضي ومقدم البرامج، عدنان حمد الحمادي، قد أثار الجدل بتأكيده على اتخاذ اتحاد الكرة الإماراتي، قرارا بإلغاء بطولة دوري الخليج العربي هذا الموسم

وقال عدنان في حواره مع قناة ”إم بي سي مصر“: ”كورونا تسبب في شلل اقتصادي ورياضي كبير، والدوري الإماراتي تم إلغاؤه“.

وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد قرر في اجتماعه عن بعد اليوم الأربعاء، برئاسة راشد بن حميد النعيمي، إلغاء دوري المراحل السنية، للحفاظ على سلامة اللاعبين، واستمرار النقاشات بشأن دوري الخليج العربي للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.