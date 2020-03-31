تأجيل حسم مصير يوفانوفيتش مدرب منتخب الإمارات

قررت لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم تأجيل حسم مصير الصربي يوفانوفيتش مدرب المنتخب، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، بعد بقائه بدون عمل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان هناك أكثر من توجه لدى الاتحاد، منها الإبقاء على المدرب وتمديد العقد من دون تحمل أعباء مالية إضافية، كون المباريات التي كان سيلعبها في مشوار التصفيات الآسيوية، قد تم تأجيلها للموسم المقبل.

فيما كانت هناك أصوات تتحدث عن التمديد للمدرب، لكن من دون إضافة مبالغ مالية، حيث يحصل حاليًا على 170 ألف دولار شهريًا.

فيما يرى البعض أنْ يتم توجيه الشكر للمدرب، والبدء في البحث عن سير ذاتية لمدربين سبق لهم قيادة المنتخبات الوطنية.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مصير المدرب، بعد حسم مصير بطولة الدوري.

من جهة أخرى، قررت اللجنة تعيين محمد عبيد حمّاد مشرفًا على المنتخب الأول.