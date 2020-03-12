شباب الأهلي دبي يسعى للعودة لطريق الانتصارات في الدوري الإماراتي بعد رحيل أروابارينا

سيسعى شباب الأهلي دبي للعودة إلى طريق الانتصارات بعد رحيل مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا عندما يواجه عجمان في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم غدا الجمعة.

وأعلن متصدر الدوري بشكل مفاجئ يوم السبت عن رحيل مدربه الأرجنتيني بعد الحصول على خمس نقاط في آخر أربع مباريات من بينها التعادل مع الفجيرة متذيل الترتيب.

وسيتولى الإسباني جيرارد زراجوسا مدرب فريق تحت 21 عاما المسؤولية حتى نهاية الموسم.

وقال زراجوسا إنه يدرك مدى صعوبة المهمة بعدما تولى المسؤولية قبل أيام قليلة.

وأضاف: ”طموحي هو الفوز بالدوري ونواجه الضغوط من جميع المنافسين. لا نهتم بوجودنا في الصدارة هذا الأسبوع أو الذي يليه بل في نهاية الموسم“.

ويملك شباب الأهلي 40 نقطة من 18 مباراة متقدما بثلاث نقاط على ملاحقه المباشر العين وبسبع نقاط على الجزيرة الثالث.

ويحتل عجمان المركز العاشر برصيد 18 نقطة وسيواجه مهمة صعبة بعدما حصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات.

وقال أيمن الرمادي مدرب عجمان، إن فريقه سيسعى لتجاوز النقطة الـ 18 التي توقف عندها لفترة طويلة.

وقال المدرب المصري في مؤتمر صحفي: ”مباريات عجمان وشباب الأهلي تتميز بالندية بغض النظر عن مركز أي منهما في الدوري. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتجاوز النقطة الـ 18“.

ولم يفز عجمان على شباب الأهلي منذ انتصاره 2-1 في يناير/ كانون الثاني 2018 ومنذ ذلك الحين خسر ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة.

وسيتطلع شباب الأهلي إلى هدية من الجزيرة عندما يواجه العين بعد غد السبت.

لكن الجزيرة يمر بفترة من النتائج المتباينة؛ إذ خسر مرتين وفاز في مثلهما في آخر أربع مباريات، بينما حافظ العين على سجله الخالي من الهزائم منذ خسارته أمام شباب الأهلي في الثاني من يناير/ كانون الثاني.

ويلعب حتا ضد الوصل والنصر ضد خورفكان غدا الجمعة ويحل الوحدة ضيفا على الظفرة ويلعب بني ياس ضد اتحاد كلباء يوم السبت.

ويسعى الشارقة حامل اللقب لمواصلة طريق التعافي عندما يلعب ضد الفجيرة.

وبعد خسارته أربع مباريات متتالية انتصر الشارقة مرتين وتعادل في مثلهما ليصبح رصيده 32 نقطة في المركز الرابع.