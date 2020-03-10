العين يهز الشارقة ويتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

حقق نادي العين الإماراتي فوزا ثمينا على نظيره الشارقة بنتيجة 3-2، ليتأهل رسميا إلى نهائي كأس رئيس الإمارات للمرة الـ15 في تاريخه، وهو رقم قياسي.

وسيواجه العين في النهائي الفائز من مباراة بني ياس والظفرة، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

افتتح جوجاك أهداف المباراة لصالح العين، بعد تسديدة رائعة في الدقيقة 3، قبل أن يتعادل فينسيوس سريعًا للشارقة في الدقيقة 13.

وتمكن الزعيم من إحراز هدفين متتاليين الأول في الدقيقة 31 عن طريق تصويبة رائعة للكازاخستاني إسلام خان، والثاني من البرازيلي كايو كانيدو في الدقيقة 37.

واستطاع مهاجم الشارقة كايو لوكاس تذليل الفارق في الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم العين (3-2).

يذكر أن العين تأهل إلى النهائي رقم 15 في تاريخه بكأس رئيس الدولة، حيث حقق من قبل 7 ألقاب، بينما فقد الشارقة فرصة التتويج ببطولته التاسعة.