رسميا.. تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تلقيه خطابا رسميا بقرار صادر عن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بتأجيل جميع مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي كانت مقررة في شهري مارس ويونيو 2020، حتى إشعار آخر.

وكان منتخب الإمارات يترقب خوض مباراتيه في التصفيات في 26 مارس/آذار أمام ماليزيا، ثم إندونيسيا في 30 من الشهر نفسه.

ووفقا لما ذكره الاتحاد الإماراتي عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، فقد ”خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بشأن القرار الذي تم اتخاذه بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، والتي تُصعب من عملية التنقل بين البلدان والسفر إليها، ما يعيق عملية استضافة وتنظيم المباريات بشكل سلس“.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في خطابه أنه فتح المجال أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء لتنظيم مبارياتها بموعدها بعد الاتفاق بين الطرفين ومخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي للموافقة شريطة أن يتم توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة الصحية لجميع الأطراف.

وحدد الاتحاد القاري يوم الـ13 من مارس الجاري موعدا نهائيا لتقديم طلب إقامة المباريات المقررة في مارس في موعدها على أن يحتوي الطلب اتفاقية خطية بين الاتحادين المعنيين للموافقة على لعب المباريات، وتاريخ الـ3 من مايو لتسليم الطلب ذاته فيما يتعلق بمباريات شهر يونيو.

وسيقوم الاتحاد الآسيوي برفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بمتابعة الوضع الصحي الراهن وإطلاع الاتحادات الأعضاء على أي مستجدات فورية، أو أي تعديل على القرار المعلن، مؤكدا أولوية الصحة العامة وسلامة جميع أفراد المجتمع الرياضي.