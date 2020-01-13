المنتخب الإماراتي يهزم كوريا الشمالية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

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حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على نظيره كوريا الشمالية بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما، والمقامة حاليا في تايلاند، ”مؤقتا“، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة. تقدم المنتخب الإماراتي عن طريق خليفة الحمادي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله زايد العامري الهدف الثاني في…