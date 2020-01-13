المنتخب الإماراتي يهزم كوريا الشمالية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

حقق المنتخب الإماراتي فوزا ثمينا على نظيره كوريا الشمالية بهدفين دون رد، ليرتقي إلى صدارة المجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما، والمقامة حاليا في تايلاند، ”مؤقتا“، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.
تقدم المنتخب الإماراتي عن طريق خليفة الحمادي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله زايد العامري الهدف الثاني في الدقيقة 30.
ورفع الفريق الإماراتي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الأردن وفيتنام، في وقت لاحق من اليوم الإثنين.
الامارات 1 × 0 كوريا الشمالية | هدف خليفه الحمادي ????#AFCU23
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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/4LL15jj4hT
— leolima27g (@leolima27g) January 13, 2020
الامارات 2 × 0 كوريا الشمالية | هدف زايد العامري ???????? ????#AFCU23
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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/bKN2Uou6AA
— leolima27g (@leolima27g) January 13, 2020