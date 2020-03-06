ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة 18 (صورة)

اقتنص النصر نقطة ثمينة من أرض مضيفه شباب الأهلي دبي، بتعادله معه 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ونجح النصر في قلب تأخره بهدفين أمام شباب الأهلي، حيث تقدم الأخير في الدقيقة 24 عن طريق أحمد خليل، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 50 سجل الإسباني ألفارو نيجريدو هدف تقليص الفارق للنصر، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: