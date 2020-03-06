النصر يخطف تعادلا قاتلا من شباب الأهلي دبي ويشعل صراع ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

خطف نادي النصر الإماراتي تعادلًا قاتلًا من مضيفه شباب الأهلي دبي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

سجل هدفي شباب الأهلي أحمد خليل في الدقيقتين 24 و31 من الشوط الأول.

ونجح نجريدو في العودة بالنصر مرة أخرى وأحرز هدفي فريقه في الدقيقتين 50 و2 من الوقت بدل الضائع.

بعد لحظات من الترقب واحتباس الأنفاس..

الحكم يحتسب الهدف الثاني لـ #أحمد_خليل و #شباب_الأهلي#شباب_الأهلي_النصر #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 حمل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط:https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/AdQadmu0Hn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 6, 2020

#النصر يعود ويتعادل في الدقيقة 92..

المتألق #نيجريدو يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في اللحظات الأخيرة#شباب_الأهلي_النصر #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 حمل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط:https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/2bpGxl34ap — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 6, 2020

وعزز شباب الأهلي صدارته لترتيب دوري الخليج العربي ورفع رصيده إلى 40 نقطة، مع تقلص الفارق مع العين صاحب المركز الثاني، إلى 3 نقاط، ولكن اشتعل الصراع على القمة.

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة، وبقي في المركز السابع.