 النصر يخطف تعادلا قاتلا من شباب الأهلي دبي ويشعل صراع ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النصر يخطف تعادلا قاتلا من شباب الأهلي دبي ويشعل صراع ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

النصر يخطف تعادلا قاتلا من شباب الأهلي دبي ويشعل صراع ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

خطف نادي النصر الإماراتي تعادلًا قاتلًا من مضيفه شباب الأهلي دبي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

سجل هدفي شباب الأهلي أحمد خليل في الدقيقتين 24 و31 من الشوط الأول.

ونجح نجريدو في العودة بالنصر مرة أخرى وأحرز هدفي فريقه في الدقيقتين 50 و2 من الوقت بدل الضائع.

وعزز شباب الأهلي صدارته لترتيب دوري الخليج العربي ورفع رصيده إلى 40 نقطة، مع تقلص الفارق مع العين صاحب المركز الثاني، إلى 3 نقاط، ولكن اشتعل الصراع على القمة.

ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة، وبقي في المركز السابع.

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