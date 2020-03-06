أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والنصر..2/2 (فيديو)

تقدم أحمد خليل لاعب شباب الأهلي دبي بهدف صاروخي في شباك النصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الـ18 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الجمعة.

وأحرز خليل هدفه من تصويبة قوية.

وأضاف خليل الهدف الثاني له لفريقه في الدقيقة 37.

ونجح نيجريدو في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول للنصر في الشوط الثاني.

ونجح نيجريدو في خطف هدف التعال للنصر في الثواني الأخيرة من المباراة.

بعد لحظات من الترقب واحتباس الأنفاس..

الحكم يحتسب الهدف الثاني لـ #أحمد_خليل و #شباب_الأهلي#شباب_الأهلي_النصر #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 حمل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط:https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/AdQadmu0Hn — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 6, 2020

#النصر يعود ويتعادل في الدقيقة 92..

المتألق #نيجريدو يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في اللحظات الأخيرة#شباب_الأهلي_النصر #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 حمل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط:https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/2bpGxl34ap — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 6, 2020

ويدور الصراع بين الفريقين في ظل منافسة قوية هذا الموسم على لقب الدوري الإماراتي وطموح النصر للعودة بقوة لدائرة المنافسة التي تشمل فريق شباب الأهلي دبي.