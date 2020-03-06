 أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والنصر..2/2 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والنصر..2/2 (فيديو)

أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والنصر..2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم أحمد خليل لاعب شباب الأهلي دبي بهدف صاروخي في شباك النصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الـ18 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الجمعة.

وأحرز خليل هدفه من تصويبة قوية.

وأضاف خليل الهدف الثاني له لفريقه في الدقيقة 37.

ونجح نيجريدو في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول للنصر في الشوط الثاني.

ونجح نيجريدو في خطف هدف التعال للنصر في الثواني الأخيرة من المباراة.

ويدور الصراع بين الفريقين في ظل منافسة قوية هذا الموسم على لقب الدوري الإماراتي وطموح النصر للعودة بقوة لدائرة المنافسة التي تشمل فريق شباب الأهلي دبي.

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