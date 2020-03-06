الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي دبي والنصر في الدوري الإماراتي

يخوض نادي شباب الأهلي دبي اختبارا مهما وصعبا أمام ضيفه النصر، في الجولة الـ18 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الجمعة.

ويدور الصراع بين الفريقين في ظل منافسة قوية هذا الموسم على لقب الدوري الإماراتي وطموح النصر للعودة بقوة لدائرة المنافسة التي تشمل فريق شباب الأهلي دبي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة شباب الأهلي دبي والنصر، اليوم الجمعة، في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات على ملعب راشد بمدينة دبي.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.

يوم المباراة

شباب الأهلي ???? النصر

???? دوري الخليج العربي

???? استاد راشد

⏱ 8:15 ???????? @Shabab_AlAhliFC pic.twitter.com/vlzFQwViTt — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) March 6, 2020

ترتيب الأهلي والنصر

يتصدر شباب الأهلي دبي ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن العين، وحقق الفريق 12 انتصارا من 17 مباراة، وتلقى هزيمتين وتعادل 3 مرات.. وسجل الفريق 34 هدفا واستقبل 9 أهداف.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 27 نقطة، بعدما حصد 8 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل 3 مرات.. وسجل النصر 21 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويسعى شباب الأهلي دبي للثأر من النصر الذي توج على حسابه بلقب كأس الخليج العربي هذا الموسم، بعد فوزه بنتيجة 2/1.

وتعد هذه المواجهة الخامسة بين الفريقين هذا الموسم، وتقابلا في كأس الخليج العربي بدور المجموعات وفاز شباب الأهلي دبي 2/0، ثم فاز النصر 1/0 في الدوري، وفاز شباب الأهلي دبي في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، وفاز النصر في نهائي كأس الخليج العربية، وهو ما يعكس التكافؤ والندية في لقاءات الفريقين هذا الموسم.

أفكار أروابارينا

يبحث المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي عن تحقيق الفوز؛ لتعزيز الصدارة، خاصة أن لقاء النصر يتسم دائما بالإثارة بوصفه مباراة ديربي.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:“ أملك خبرات تمتد لـ4 أعوام في الدوري الإماراتي، ودائما الدور الثاني يكون أصعب، وخاصة عندما تتصدر ترتيب الدوري، علينا الفوز في كل مباراة“.

وأضاف: ”لست قلقا من مواجهة النصر تحديدا، ولكنني أعيش حالة من التركيز في كل المباريات، وأعتبر كل لقاء بمثابة نهائي للبطولة، وهدفنا حصد النقاط الثلاث“.

ويفتقد شباب الأهلي دبي خدمات لاعبه البرازيلي ليوناردو دا سيلفا؛ بسبب الإصابة، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ماجد ناصر، وأمامه رباعي خط الدفاع عبدالعزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس ويوسف جابر.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره دافيد كارتابيا وأمامه عبدالله النقبي ووليد حسين على الأطراف، بينما يقود الهجوم الدويتو أحمد خليل والمولدوفي هنريكي لوفانور أو الإسباني بيدرو كوندي.

أبرز تصريحات لاعبنا جاسم يعقوب في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة #شباب_الأهلي_النصر Jassim Yaqoob press conference highlights #نادي_النصر pic.twitter.com/qqrUegdTAU — AL NASR FC (@ALNasrSC) March 4, 2020

أسلحة يورتشيتش

يسعى المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق النصر، لتحقيق الفوز من أجل تحسين ترتيب وإسعاد جماهيره بالفوز في لقاء الديربي، الذي يقام دون حضور جماهيري؛ بسبب فيروس كورونا.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما البعض، خاصة أن هذه المواجهة الخامسة في الموسم الحالي، موضحا أن فريقه جاهز لحصد الفوز في هذه المواجهة.

وأشار إلى أن فترة التوقف كانت مهمة لفريقه من أجل تصحيح بعض الأمور السلبية التي ظهرت، والوقوف على بعض الأخطاء لعلاجها في الفترة الأخيرة.

ويغيب عن النصر لاعبه التشيلي استيبان بافيز، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه، وأمامه الرباعي البرازيلي جلابور ليما وراشد عمر ومحمد عايض وسعيد سويدان في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط طارق أحمد وبجواره مهند خميس والهولندي براندلي كواس والبرتغالي أنتوني توزي ومحمد العكبري، بينما يقود خط الهجوم الإسباني ألفارو نيغريدو.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن هذه المواجهة قوية؛ لأنها تجمع بين فريقين منظمين تكتيكيا، بجانب وجود لاعبين أصحاب مهارات فردية.

وأوضح أن النصر لديه عناصر مهمة سترهق لاعبي شباب الأهلي دبي، مثل نيغريدو وكواس وتوزي والعكبري، مؤكدا أن أصحاب الأرض لديهم لاعبان مهمان أيضا، وهما أحمد خليل وبيدرو.