اتحاد الكرة الإماراتي يعلن إقامة المباريات دون حضور جماهيري

قال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان أنه يُتابع مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الـمتـعلـقـة بــانـتـشـار فيــروس كورونـا المستـجد المعروف باسم “COVID19” والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع.

وتابع إنه انطلاقا من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقرر إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها (كأس رئـيـس الدولة /دوري الدرجة الأولى / دوري الدرجة الثانية / مسابقات المراحل السنية / مسابقات كرة الصالات / الكرة الشاطئية / مسابقات السيدات (دون حضور الجماهير اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعــد التنسيـق مــع الجهات المعنيـة.

ودعى اتحاد الإمارات لكرة القدم كافة المعنيين بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة بالتقيد بالقرار حفاظا على سلامة الجميع.