تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس 2020، موعدا لإقامة مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2019-2020.

وأعلنت لجنة المسابقات من قبل، عن إقامة مباراتي نصف النهائي على يومين، قبل أن تعود الأمور لإقامتها على يوم واحد؛ بسبب تأجيل الجولة المقبلة من مباريات دوري أبطال آسيا، لأندية الشارقة والعين.

وتجمع المباراة الأولى فريقي الشارقة والعين باستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة الساعة 17:40 بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة الثانية بين فريقي بني ياس والظفرة باستاد آل نهيان في نادي الوحدة الساعة 20:40 مساء بتوقيت الإمارات أيضا.