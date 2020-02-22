في مباراة مثيرة.. العين يهزم الوصل ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات (فيديو)

في مباراة مثيرة، اقتنص العين بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بعد مباراة شهدت مهرجان أهداف، فاز فيها على الوصل 6-5، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الدور ربع النهائي.

وسجل العين الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق لابا كودجو، بعد تمريرة مثالية ساقطة من منتصف الملعب خلف المدافعين من الياباني شيوتاني.

وأدرك ويلتون سواريز هدف التعادل للوصل في الدقيقة 9، بعدما سقط أرضاً، ثم نهض سريعاً ليسجل هدف التعادل، وأعاد لابا التقدم للعين بتسجيل هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وتمكن الوصل مجدداً من التعادل برأسية دوبنج القوية في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

في مباراة الأهداف الغزيرة.. #العين يفوز على #الوصل ويواصل المسيرة.. شاهد الـ 11 هدفاً في المباراة المثيرة#العين_الوصل#كأس_رئيس_الدولة حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/VwmeKS2Qvv — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 22, 2020

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوصل، بعد سقوط لاعبه علي صالح داخل منطقة الجزاء، سددها فابيو دي ليما، ليتقدم الوصل للمرة الأولى في المباراة بهدفه الثالث في الدقيقة 55.

ولم يحتفل الوصل كثيراً بتقدمه، بعدما سجل كايو كانيدو برأسية جميلة هدف التعادل للعين في الدقيقة 60.

وعاد الوصل للتقدم برأسية قوية من دوبنج في الدقيقة 66، ثم تعادل كايو مجدداً في الدقيقة 67، ليتعادل الفريقان 4-4.

وسجل لابا الهدف الخامس لفريقه برأسية جميلة، بعد رمية تماس من سعيد جمعة في الدقيقة 73.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للعين، وطرد دوبنج لاعب الوصل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وسدد لابا الركلة بنجاح في الدقيقة 85، مسجلاً هدفاً سادساً للعين، والرابع له ”سوبر هاتريك“.

وتمكن ليما من تسجيل هدف خامس للوصل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.