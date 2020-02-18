خالد عيسى يعتذر لجمهور العين الإماراتي بعد خطئه الفادح في هدف عبدالرزاق حمدالله نجم النصر

قدم خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي اعتذارا لجماهير فريقه، إثر خطئه الفادح مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، في مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، والذي تسبب في خسارة فريقه 2-1.

وقال عيسى عبر حسابه على ”تويتر“: ”السلام عليكم.. قدر الله وما شاء فعل.. لعبة كرة القدم عبارة عن أخطاء.. ودائما الاعتذار من شيم الرجال“.

وأضاف: ”رسالتي لجمهور الإمارات والعين الوفي أعتذر عن الخطأ الذي صدر مني وأتمنى تقبل الاعتذار“.

السلام عليكم..

قدر الله وما شاء فعل ..

لعبة كره القدم عباره عن اخطاء..

ودائماً الإعتذار من شيم الرجال ،

رسالتي لجمهور الامارات والعين الوفي أعتذر عن الخطأ الي صدر مني وأتمنى تقبل الإعتذار.. — خالد عيسى (@Khalid_eissa17) February 18, 2020

وارتكب خالد عيسى حارس العين الإماراتي خطأ فادحا قبل النهاية بتسع دقائق استغله المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر ليمنح فريقه الفوز 2-1 على مستضيفه ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتلقى حمد الله تمريرة طويلة بجوار خط المرمى ليخرج عيسى من مرماه وبدلا من تشتيت الكرة أو إخراجها من الملعب حاول مراوغة حمد الله ليخطف منه الكرة ويسددها نحو الشباك الخالية في الدقيقة 81.

وخسر العين المباراة الثانية على التوالي في المجموعة على أرضه بعد هزيمته الثقيلة 4-صفر أمام سيباهان الإيراني بينما حقق النصر انتصاره الأول بعد تعادله 2-2 مع ضيفه السد القطري في الجولة الأولى.

وظل العين في ذيل الترتيب دون نقاط، متأخرا بأربع نقاط عن النصر الذي تصدر المجموعة مؤقتا قبل لقاء السد وسيباهان في الدوحة.

????| دوري ابطال اسيا 2020م

• المجموعة الرابعة | الجولة 2#العين 1 × 2 #النصر

بصوت عصام الشوالي HD

مشاهده ممتعه لـ الجميع ????????!#العين_النصر pic.twitter.com/Fd3g4qDdwY — عز (@MnbrMadrid5) February 18, 2020

ووضع عمر ياسين العين في المقدمة في الدقيقة 18 بعد خطأ من عبد الرحمن العبيد استغله كودجو لابا، ليرسل تمريرة عرضية إلى ياسين الذي لم يتأخر في التسديد داخل مرمى برادلي جونز حارس النصر من مدى قريب.

وقبل الهدف بثلاث دقائق ألغى الحكم هدفا للابا بداعي التسلل، وكاد العين أن يضاعف النتيجة عبر ياسين وبنفس الطريقة أيضا، لكنه تأخر في التسديد في الدقيقة 42.

وبعدها بدقيقة واحدة أهدر البرازيلي كايو كانيدو فرصة تعزيز النتيجة ليمرر الكرة بدلا من التسديد نحو المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة ألغى الحكم هدفا من ضربة رأس لحمد الله بداعي التسلل أيضا.

لكن في الدقيقة 57 أدرك مختار علي التعادل للنصر بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من المغربي نور الدين أمرابط.

وجاء الدور على الهداف حمد الله ليهدي فريقه انتصاره الأول في دور المجموعات في دوري الأبطال.