الأهلي أم الزمالك؟ من يشجع لاعبو الجزيرة الإماراتي قبل السوبر المصري؟ (فيديو)

نشر نادي الجزيرة الإماراتي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ لعدد من لاعبيه، لسؤالهم عن الفريق المفضل لهم قبل مباراة كأس السوبر المصري، التي تجمع الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستطلع الحارس علي خصيف آراء زملائه في تشجيع الأهلي أم الزمالك أم الجزيرة وسط انقسام بين قطبي الكرة المصرية.

وكانت أبرز الردود من جانب البرازيلي ماركوس كينو نجم الجزيرة الذي أكد أنه يشجع النادي الأهلي.

ولعب كينو في الدوري المصري الموسم الماضي مع فريق بيراميدز وسجل في مرمى الأهلي والزمالك بخلاف أن اسمه ارتبط بالرحيل للأهلي في وقت سابق من جانب الرئيس الشرفي للنادي المستشار تركي آل الشيخ.

ورد المهاجم علي مبخوت بأنه يشجع مصر وليس فريقا محددا، كما رفض بعض اللاعبين الإجابة عن تشجيع أحد الفريقين وفضل الرد بأنه مشجع للجزيرة.

وأجاب محمد النقبي بطرافة، حيث قال إنه قرر تشجيع الزمالك يوم الخميس، على أنه قد يغير رأيه بعد 3 أيام عندما يلتقي الأهلي والزمالك الإثنين المقبل في الدوري المصري.

???????? جولة علي خصيف لجمع التوقعات تشهد تقارب كبير في غرفة ملابس نادي الجزيرة بين مشجعي الأهلي والزمالك! ???????? ???????? تُرى من يحتفل مع جمهوره ليلة الخميس في ملعب محمد بن زايد؟ ????#نورتم_أبوظبي @AlAhly @ZSCOfficial pic.twitter.com/uPX2knkHPh — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) February 17, 2020

علي خصيف يُمثِلنا ويتمنى التوفيق للفريقين ???? محمد النقبي قرر تشجيع الزمالك اليوم، بعد 3 أيام قد يُغير رأيه! ???? علي مبخوت وخلفان دبلوماسيين والتزموا بالحياد ???? كواليس جولة كاميرا الفريق بين لاعبي #فخر_أبوظبي#نورتم_أبوظبي ????????????????⚪ pic.twitter.com/KXMRQpYOqv — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) February 17, 2020