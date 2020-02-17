 الأهلي أم الزمالك؟ من يشجع لاعبو الجزيرة الإماراتي قبل السوبر المصري؟ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الأهلي أم الزمالك؟ من يشجع لاعبو الجزيرة الإماراتي قبل السوبر المصري؟ (فيديو)

الأهلي أم الزمالك؟ من يشجع لاعبو الجزيرة الإماراتي قبل السوبر المصري؟ (فيديو)

المصدر: يوسف هجرس - إرم نيوز

نشر نادي الجزيرة الإماراتي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ لعدد من لاعبيه، لسؤالهم عن الفريق المفضل لهم قبل مباراة كأس السوبر المصري، التي تجمع الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واستطلع الحارس علي خصيف آراء زملائه في تشجيع الأهلي أم الزمالك أم الجزيرة وسط انقسام بين قطبي الكرة المصرية.

وكانت أبرز الردود من جانب البرازيلي ماركوس كينو نجم الجزيرة الذي أكد أنه يشجع النادي الأهلي.

ولعب كينو في الدوري المصري الموسم الماضي مع فريق بيراميدز وسجل في مرمى الأهلي والزمالك بخلاف أن اسمه ارتبط بالرحيل للأهلي في وقت سابق من جانب الرئيس الشرفي للنادي المستشار تركي آل الشيخ.

ورد المهاجم علي مبخوت بأنه يشجع مصر وليس فريقا محددا، كما رفض بعض اللاعبين الإجابة عن تشجيع أحد الفريقين وفضل الرد بأنه مشجع للجزيرة.

وأجاب محمد النقبي بطرافة، حيث قال إنه قرر تشجيع الزمالك يوم الخميس، على أنه قد يغير رأيه بعد 3 أيام عندما يلتقي الأهلي والزمالك الإثنين المقبل في الدوري المصري.

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