تستخدم في الدوري الإسباني.. كرة خاصة للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات (صور)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تسلمه من شركة puma العالمية للمستلزمات الرياضية كرة تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المحلي المقررة إقامتها يوم الخميس المقبل بين فريقي الأهلي والزمالك بستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر وملف التعاقد مع puma لموقع الاتحاد على الإنترنت وصفحة الاتحاد على فيسبوك، إن الكرة هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الإسباني، وقد طبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.

كان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبد الله وفضل عضوا الاتحاد وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصري مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا المباراة النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة العالمية أيضا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الدوري المحلي الممتاز واعتمادها ككرة رسمية لمباريات الدوري في الدور الثاني والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام بحسب الاتفاق الجديد مع الشركة.

وتشهد أبوظبي الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر، حيث ستقام بها المباراة الاستعراضية بين عدد من النجوم القدامى لفريقي الأهلي والزمالك بالصالة المغطاة بنادي الجزيرة يوم الأربعاء المقبل، والتي دعي لمتابعتها 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع يوم الخميس المقبل.

والأهلي بطل الدوري سيلتقي مع الزمالك بطل الكأس في السوبر المحلي يوم الخميس المقبل في أبوظبي وذلك بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي على الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي في الدوحة.