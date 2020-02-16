الإمارات تستضيف بطولة غرب آسيا بمشاركة الأبيض‎

وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على استضافة النسخة المقبلة من بطولة غرب آسيا للمنتخبات، التي من المقرر أن تقام في أواخر ديسمبر 2020 وبداية يناير 2021.

يشار إلى أن النسخة الأخيرة من بطولة اتحاد غرب آسيا أقيمت في العراق، وفاز فيها المنتخب البحريني، بتفوقه 1/0 على أسود الرافدين في المباراة النهائية.

وستكون تلك أول بطولة في غرب آسيا تقام في الإمارات، وبحسب صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية، فإن المنتخب الإماراتي سيشارك في البطولة لأول مرة لعدم وجود ارتباطات للأبيض.

وبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم هي مسابقة كرة قدم لمنتخبات غرب آسيا، ينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وعادة تقام مرة كل سنتين، ولكن في بعض الأحيان قد تكون على فترات أطول.

يشار إلى أن منتخب الإمارات يلعب في التصفيات المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

ويحتل الأبيض المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.