ماذا قال مدربا شباب الأهلي دبي والهلال السعودي قبل مباراتهما في دوري أبطال آسيا؟

شدد الأرجنتيني أروابارينا، مدرب شباب الأهلي دبي، على أنَّ فريقه أمامه مباراة مهمة أمام نادي الهلال السعودي، حامل اللقب للنسخة السابقة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الإثنين، على ”استاد راشد“: ”نتمنى تقديم أداء قوي في مباراة الغد، ونسعد جماهيرنا، وتركيزنا الكامل في حصد النقاط الثلاثة للجولة الثانية للبطولة“.

وأضاف: ”عقب نهاية مباراتنا أمام باختاكور، قمنا بعمل كبير، لتجهيز الفريق بصورة مثالية لمواجهة الغد. نعمل بقدر الإمكان على علاج الأخطاء. لدينا طموح كبير لتقديم مباراة جيدة، والدخول في قلب المنافسة“.

???? جانب من التدريب الختامي للفريق الأول استعداداً لمباراته أمام الهلال السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثانية، غداً الإثنين في تمام الساعة 05:30 م باستاد راشد#معاً_أقوى pic.twitter.com/yxnZJ4NWn9 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 16, 2020

وأكمل: ”بالنسبة لمباراتنا السابقة أمام باختاكور، قدمنا أداء جيدا، والجميع يعلم الظروف التي صاحبت المباراة وسوء أرضية الملعب. بالطبع أسعى دائما للفوز“.

وعن مدى جاهزية البرازيلي ليوناردو، لاعب الفريق، أشار: ”هو في مرحلة الاستشفاء الأخيرة، بجانب محمد جمعة، ووليد عباس، وأتمنى عودتهم سريعا للملاعب لمساندة الفريق في المرحلة المقبلة“.

أروابارينا : لا أؤمن بسوء الحظ وعندما كنت سابقاً في الوصل خضت المباريات الآسيوية بلاعبين من الصف الثاني، أما بالنسبة لمباراتنا السابقة أمام بختاكور قدمنا أداءاً جيداً والجميع يعلم الظروف التي صاحبت المباراة وسوء أرضية الملعب، بالطبع أسعى دائماً للفوز pic.twitter.com/PbO4cjPsh4 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) February 16, 2020

تصريحات مدرب الهلال

فيما أعرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، عن احترامه لشباب الأهلي، قبل مواجهة الفريقين في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، مؤكدا معرفته الكاملة بنقاط قوة وضعف أصحاب الأرض، وتركيزه على سلبيات المنافس لتحقيق الفوز.

وأضاف لوشيسكو في المؤتمر الصحفي: ”نحن نفكر فقط في كيفية خوضنا للمباراة، ونعرف أننا في أفضل حالاتنا وجاهزيتنا للمباراة“.

وأضاف: ”لا يغيب عنا سوى الشلهوب فقط، بينما باقي اللاعبين وصلوا إلى أفضل حالاتهم، رغم ضغط المباريات المحلية والقارية في الفترة الأخيرة، حتى أننا نلعب مباراة كل 4 أيام تقريبا، وهو ما يمثل عبئا بدنيا على اللاعبين“.

وعن خسارة الهلال من شباب الأهلي دبي في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، أوضح المدرب: ”كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، والذي يهتم به فقط الإعلام، والمباراة تحسم في أرض الملعب، وأعرف تماما أن لاعبي الهلال جاهزون للمباراة، ولديهم الطموح لتحقيق الفوز، وهو الهدف الذي نضعه نصب أعيننا في كل مباراة“.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد شباب الأهلي دبي في المركز الثالث بدون رصيد.