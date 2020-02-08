الفجيرة الإماراتي يعلن رسميا إقالة المدرب الجزائري مجيد بوقرة

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي رسميا إقالة مدربه الجزائري مجيد بوقرة، بالتراضي بين الطرفين.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم السبت: ”تتقدم إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير للمدرب مجيد بوقرة على مجهوداته الدؤوبة خلال فترة عمله الماضية كمدير فني للفريق الأول، والتي قام خلالها بتطوير أداء الفريق ولم يحالفه التوفيق لتحقيق نتائج إيجابية“.

وأضاف البيان: ”متمنين لبوقرة النجاح في مسيرته المقبلة كونه أحد أبناء النادي الذي يفتخر بانضمامه له لاعبا ومدربا، كما أن أبواب النادي ستظل مفتوحة له في كل وقت“.

ويحتل الفجيرة المركز 13، برصيد 12 نقطة، بعد مرور 16 جولة من عمر مسابقة دوري الخليج العربي.

وتلقي نادي الفجيرة هذا الموسم 30 هدفًا في شباكه، بينما أحرز 14 هدفًا فقط، ما يجعل فارق الأهداف -16، كأقل الفرق في التسجيل، وأكثرهم استقبالًا للأهداف.