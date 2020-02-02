انتهاء إجراءات قيد فابيو ليما كلاعب إماراتي

قالت قناة دبي الرياضية: إن نادي الوصل الإماراتي انتهى من إجراءات قيد اللاعب فابيو ليما كلاعب إماراتي.

وبذلك يصبح صانع ألعاب نادي الوصل جاهزا لتمثيل منتخب الإمارات، بعد حصوله على الجنسية الإماراتية.

وكان غانم الهاجري، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن طلب اللجنة منح اللاعب الجنسية الإماراتية بعد تجنيس اللاعبين تيغالي لاعب الوحدة وكايو لاعب العين.

ويقدم الثلاثي مستويات ممتازة في دوري الخليج العربي منذ سنوات، وسينضمون للمنتخب الإماراتي في التجمع المقبل.