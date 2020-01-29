الشارقة يواصل الترنح ويسقط أمام خورفكان متذيل ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل الشارقة نتائجه المخيبة لآمال جماهيره بعدما تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري، ليمنح الانتصار الأول لخورفكان متذيل الترتيب، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 14 من الدوري الإماراتي.

تقدم الأوزبكي أوتابيك شوكوروف لحامل اللقب بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني سجل خورفكان هدفين متتاليين بذات الطريقة تقريبا، حيث تلقى فهد حديد تمريرة عرضية حولها إلى شباك عادل الحوسني حارس الشارقة في الدقيقة 54.

ونجح البديل أنطونيو جونيور في تسجيل هدف الفوز عندما تابع تمريرة عرضية وضعها في الشباك بالدقيقة 78.

#الشارقة يخسر للمرة الرابعة على التوالي..#خورفكان يفوز للمرة الأولى في دورينا هذا الموسم

خورفكان يحول تأخره إلى فوز على الشارقة 2-1 في الجولة الـ14#خورفكان_الشارقة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/woAodrzOT0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020

ورغم انتصاره الأول في 14 مباراة ظل خورفكان في ذيل الترتيب بسبع نقاط، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن العين (الثالث) ومتقدما على النصر (الخامس).