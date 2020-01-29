 الشارقة يواصل الترنح ويسقط أمام خورفكان متذيل ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الشارقة يواصل الترنح ويسقط أمام خورفكان متذيل ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

الشارقة يواصل الترنح ويسقط أمام خورفكان متذيل ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

المصدر: رويترز

واصل الشارقة نتائجه المخيبة لآمال جماهيره بعدما تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري، ليمنح الانتصار الأول لخورفكان متذيل الترتيب، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة 14 من الدوري الإماراتي.

تقدم الأوزبكي أوتابيك شوكوروف لحامل اللقب بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني سجل خورفكان هدفين متتاليين بذات الطريقة تقريبا، حيث تلقى فهد حديد تمريرة عرضية حولها إلى شباك عادل الحوسني حارس الشارقة في الدقيقة 54.

ونجح البديل أنطونيو جونيور في تسجيل هدف الفوز عندما تابع تمريرة عرضية وضعها في الشباك بالدقيقة 78.

ورغم انتصاره الأول في 14 مباراة ظل خورفكان في ذيل الترتيب بسبع نقاط، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة في المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن العين (الثالث) ومتقدما على النصر (الخامس).

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