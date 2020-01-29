خميس إسماعيل يكرم كوبي براينت خلال فوز الوحدة على الفجيرة بالدوري الإماراتي (فيديو)

أهدى خميس إسماعيل نجم نادي الوحدة الإماراتي، هدف فوز فريقه على الفجيرة في دوري الخليج العربي، إلى أسطورة كرة السلة الراحل كوبي براينت.
وأحرز خميس إسماعيل الهدف الثاني في شباك الفجيرة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الإماراتي.
وخلال احتفاله بإحراز الهدف الثاني، قام إسماعيل برفع قميص يخلد ذكرى كوبي براينت.
أهدى الهدف للراحل #كوبي_براينت..
على طريقة #سيدورف.. #خميس_إسماعيل يسجل هدفه الأول مع #الوحدة بطريقة جميلة ومثيرة#دوري_الخليج_العربي – الجولة 14 #أبوظبي_الرياضية 1#الوحدة_الفجيرة pic.twitter.com/HtZXWTbTqg
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020
وقلب الوحدة الطاولة على نظيره الفجيرة في المباراة بعدما كان متأخرا بهدف ليفوز بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آل نهيان.
افتتح الوحدة أهداف اللقاء عن طريق جيفرسون ماتيوس في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، ولكن نجح تيجالي في خطف هدف التعادل خلال الدقيقة 80، وبعده بخمس دقائق أحرز خميس إسماعيل هدف الفوز للوحدة في الدقيقة 85.
بهذا الفوز وصل الوحدة للمركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما تمركز الفجيرة في الترتيب الـ12 برصيد 10 نقاط.
اللقاء شهد هدفاً أسطورياً!#الوحدة يقلب الطاولة على ضيفه #الفجيرة ويخرج بفوز ثمين رافعاً رصيده إلى 23 نقطة بالمركز السابع.. #دوري_الخليج_العربي – الجولة 14 #أبوظبي_الرياضية 1#الوحدة_الفجيرة pic.twitter.com/R7LpuyzHmx
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020