شباب الأهلي دبي يتخطى حتا ويعزز صدارته لترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

عزز شباب الأهلي دبي صدارته لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه المتعثر حتا، اليوم الأربعاء.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني، بينما ظل حتا في المركز قبل الأخير بثماني نقاط من 14 مباراة.

جاء هدف المباراة الوحيد بتسديدة مباشرة من فيدريكو كارتابيا من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من يوسف جابر بعد نصف ساعة من البداية.

#شباب_الأهلي يفوز على #حتا 1-0 في الجولة الـ14 ويضمن المحافظة على ابتعاده بالصدارة

شاهد هدف المباراة#شباب_الأهلي_حتا #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/7Ogn1e394o — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 29, 2020

وفي مباراة أخرى، سجل الوحدة هدفين قرب النهاية ليحول تأخره بهدف أمام ضيفه الفجيرة إلى فوز 2-1.

ومنح البرازيلي جيفرسون ماتيوس هدف التقدم للفجيرة من وضع انفراد في الدقيقة 69، رغم النقص العددي في صفوف فريقه بعد طرد عبد الله حسن قبلها بأربع دقائق لحصوله على الإنذار الثاني.

وأدرك سيباستيان تاليابوي (تيجالي) التعادل للوحدة في الدقيقة 80 بتسديدة من مدى قريب، بعد تمريرة رائعة من البديل يحيى الغساني.

وبعدها بخمس دقائق أطلق خميس إسماعيل تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ليحرز هدف الفوز للوحدة.

واحتفل لاعبو الوحدة بهدف الفوز برفع قميص للفريق يحمل الرقمين 8 و24؛ تكريما لأسطورة كرة السلة الراحل كوبي برايانت.

وقتل برايانت، أحد أفضل لاعبي دوري السلة الأمريكي على مر العصور، في تحطم طائرة مع ابنته البالغة من العمر 13 عاما، وسبعة آخرين، يوم الأحد الماضي.