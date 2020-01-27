نتائج قرعة ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة (صورة)

أجرى الاتحاد الإماراتي اليوم الإثنين، قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة.
ويلعب شباب الأهلي دبي حامل لقب النسخة الأخيرة مع بني ياس، في حين يلعب الظفرة الوصيف مع الجزيرة.
ويلعب الشارقة بطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي مع اتحاد كلباء، وأوقعت القرعة نادي العين مع الوصل.
وفاز شباب الأهلي دبي 2/1 على الظفرة في نهائي النسخة الماضي؛ ليتوج باللقب للمرة التاسعة في مسيرته، علما أنه أكثر من حصد لقب البطولة.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ8 يومي الـ21 و الـ22 من فبراير 2020، في حين تقام مباراتا دور نصف النهائي يوم الـ10 من مارس 2020 وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقا.