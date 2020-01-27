نتائج قرعة ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة (صورة)

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شباب الأهلي دبي فاز 2/1 على الظفرة في نهائي النسخة الماضي ليتوج باللقب للمرة التاسعة في مسيرته، علما أنه أكثر من حصد لقب البطولة.